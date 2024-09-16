Казанцы смогут наблюдать 18 сентября последнее лунное затмение в этом году

С 18 сентября по 2 октября астрономы и астрологи предупреждают о наступлении осеннего коридора затмений, который начнется с частичного лунного затмения и завершится кольцевым солнечным затмением. Этот период будет отмечен мощными энергетическими потоками, которые могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на жизнь людей.

Первая веха коридора — частичное лунное затмение, которое произойдет 18 сентября. В это время Земля окажется между Солнцем и Луной, создавая частичное затмение. Спутник Земли будет частично окутан тенью нашей планеты, что позволит наблюдать это явление в период с 5:00 до 6:15. Кроме того, лунное затмение будет видимо и накануне, 17 сентября, а также на следующий день, 19 сентября. Оптимальное время для наблюдения — раннее утро на востоке, где Луна будет восходить вместе с Солнцем и исчезать на западе при рассвете.

Следующий важный этап в коридоре затмений — кольцевое солнечное затмение, которое завершит этот период 2 октября. Астрологи предупреждают, что с этим временем связано усиление астрономических и энергетических влияний, особенно в високосный год. Говорят, что даже сильные магнитные бури не могут сравниться с воздействием лунного затмения на эту осень.

Рекомендуется использовать это время для внутреннего роста и духовного развития. Это не лучшее время для принятия ключевых решений, начала новых проектов или подписания важных документов. Также стоит уделить внимание тому, что давно лежит без дела, и освободить себя от ненужного. В период затмений лучше избегать конфликтов и не принимать значимых решений, так как результаты могут оказаться недолговечными.

Таким образом, осенний коридор затмений станет временем глубоких изменений и саморефлексии. Воспользуйтесь этим периодом для личного очищения и расставания с лишним, чтобы подготовиться к новым начинаниям в будущем.