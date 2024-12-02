Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Картофельные грибочки теперь готовлю только так: рецепт посоветовал шеф-повар

Картофель — привычный продукт, но что если сдел...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Картофель — привычный продукт, но что если сделать из него настоящее произведение искусства? Шеф-повар поделился необычным рецептом «картофельных грибочков», которые не только впечатляют своим видом, но и обладают потрясающим вкусом.

Блюдо идеально подходит как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина. Узнайте, как легко приготовить это гастрономическое чудо.

Ингредиенты

Для создания картофельных грибочков потребуется:

  • Средний картофель — 6–8 штук.
  • Шампиньоны — 200 г.
  • Сливочное масло — 50 г.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Сливки (жирность 20%) — 100 мл.
  • Твёрдый сыр (пармезан или чеддер) — 50 г.
  • Соль, перец, специи — по вкусу.
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — для декора.

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1: Подготовка картофеля

Очистите картофель от кожуры и сформируйте из него «грибочки». Для этого обрежьте основание картофелины, чтобы она устойчиво стояла, а сверху аккуратно срежьте небольшую часть, придав форму шляпки. Внутри сделайте углубление, куда позже будет добавлена начинка.

Шаг 2: Запекание основы

Обмажьте подготовленный картофель сливочным маслом, добавьте соль и специи. Разогрейте духовку до 180C и запекайте картофель около 20 минут, чтобы он стал мягким и приобрёл лёгкую золотистую корочку.

Шаг 3: Приготовление начинки

Тем временем займитесь начинкой. Нарежьте шампиньоны мелкими кусочками и обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте мелко нарезанный чеснок, влейте сливки и натрите сыр. Перемешайте и томите смесь на медленном огне, пока она не станет густой. Приправьте по вкусу солью и специями.

Шаг 4: Формирование грибочков

Достаньте картофель из духовки. Наполните каждую «ножку» грибочков приготовленной начинкой, аккуратно распределив её ложкой. По желанию можно добавить щепотку натёртого сыра сверху.

Шаг 5: Финальная запеканка

Верните грибочки в духовку на 10–15 минут, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную корочку, а начинка полностью пропиталась ароматами.

Секреты подачи

Подавать картофельные грибочки лучше всего горячими. Украсить блюдо можно мелко нарезанной зеленью или свежими овощами. Такое угощение станет главным акцентом любого застолья благодаря своей необычной подаче и потрясающему вкусу.

Почему стоит попробовать?

  • Оригинальность. Уникальная подача картофеля в форме грибочков произведёт впечатление на ваших гостей.
  • Лёгкость приготовления. Этот рецепт под силу даже новичкам.
  • Доступность. Все продукты легко найти в ближайшем магазине.
  • Универсальность. Блюдо прекрасно подойдёт как гарнир или самостоятельное угощение.

Теперь вы знаете секрет от шеф-повара, как превратить картофель в шедевр. Попробуйте приготовить картофельные грибочки и сделайте свой ужин особенным!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

Игорь Николаев получил от челнинки письмо с неизвестным содержанием

Новости России

3 часа назад

Т2 замораживает цены на тарифы навечно

может ли перекись водорода бороться с плесенью

Новости Татарстана

3 часа назад

В Альметьевске вручили ордена Мужества родным 15 погибших на СВО бойцов

Интересное в Казани

2 дня назад

Ужин в замке: рассказываем о необычном халяль-ресторане Казани, где можно поиграть в боулинг среди рыцарских доспехов и дымящихся факелов

дизайнеры-фрилансеры в Санкт-Петербурге

Новости Казани

11 часов назад

1 декабря после жесткого ДТП умерла бабушка

Новости Казани

10 часов назад

Рядом с рекой Казанкой появится консульский центр Китая

Новости Казани

7 часов назад

На 6 улицах Советского района отключат воду

Новости Казани

5 часов назад

В Казани задержаны люди, навязывавшие платные медицинские услуги

Новости Татарстана

12 часов назад

В Зеленодольске появился мурал «Za мирное небо» на Комарова
Новости Татарстана
2 дня назад

Мэру Бугульмы предъявили антикоррупционный иск

Закиров удивленн иску и пообещал предоставить к...

Новости Казани

5 часов назад

В Казани задержаны люди, навязывавшие платные медицинские услуги

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Успейте сделать этой зимой: ТОП занятий, которые вы должны попробовать

Новости Казани

6 часов назад

Симфоническую панк-сказку «Король и Шут» снова покажут в Казани

Новости Казани

7 часов назад

В Казани на Газовой с 6 декабря частично ограничат движение
Жителя Татарстана привлекли к ответственности з...
Новости Татарстана
22 минуты назад

Жителя Татарстана привлекли к ответственности за использование квадрокоптера

Новости Татарстана

7 часов назад

На выборах депутата Госсовета РТ в Чистопольском округе победил Залаков

Новости Татарстана

8 часов назад

В Челнах новые автобусы выйдут на маршруты с 9 декабря

Новости Татарстана

12 часов назад

В Зеленодольске появился мурал «Za мирное небо» на Комарова
Дистанционный сервис Т2 получил две награды на ...
Новости России
5 дней назад

Дистанционный сервис Т2 получил две награды на Reforum Awards