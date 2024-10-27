Кардиолог назвал продукты, которые помогают нормализовать давление
pixabay.com
Медик назвал несколько продуктов, которые могут снизить артериальное давление.
Люди, у которые есть гипертония, не должны принимать в пищу жирную и соленую еду.
Кардиолог Денис Соколов заявил, что для нормализации давления необходимо есть больше шпината, темного шоколада, брокколи, чеснока, а также апельсинов с бананами, пишет издание "Газета.Ru".
Помимо этого, человек должен есть цельнозерновые продукты, к примеру, овсянку и бурый рис.
При этом, необходимо отказаться от спиртных напитков, так как это приводит к скачкам давления.
Указанные продукты - полезные, однако не следует лечиться самостоятельно. Если вас что-то беспокоит, то обратитесь к специалисту, который назначит вам лечение.
Кроме того, врач советует при повышении давления пить чай с мятой, охладить руки и сделать массаж шеи.
Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС