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Кардиолог назвал продукты, которые помогают нормализовать давление

При этом, необходимо отказаться от спиртных нап...

pixabay.com

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Медик назвал несколько продуктов, которые могут снизить артериальное давление.

Люди, у которые есть гипертония, не должны принимать в пищу жирную и соленую еду.

Кардиолог Денис Соколов заявил, что для нормализации давления необходимо есть больше шпината, темного шоколада, брокколи, чеснока, а также апельсинов с бананами, пишет издание "Газета.Ru".

Помимо этого, человек должен есть цельнозерновые продукты, к примеру, овсянку и бурый рис.

При этом, необходимо отказаться от спиртных напитков, так как это приводит к скачкам давления.

Указанные продукты - полезные, однако не следует лечиться самостоятельно. Если вас что-то беспокоит, то обратитесь к специалисту, который назначит вам лечение.

Кроме того, врач советует при повышении давления пить чай с мятой, охладить руки и сделать массаж шеи.

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