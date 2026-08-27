Технологии

realme P4 сохранил 81–83% заряда после четырёх матчей в PUBG

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Портал Ferra проверил realme P4 в игровом сценарии: два смартфона с полностью заряженными батареями использовали для матчей в PUBG Mobile. После четырёх партий у первого аппарата остался 81% заряда, у второго — 83%.

Каждый матч длился 25–30 минут, всего на каждом устройстве сыграли по четыре игры. В среднем одна партия забирала около 4,5% энергии. Также участники теста заметили, что корпус «почти не греется даже после нескольких партий».

realme P4 оснащён кремний-углеродным аккумулятором на 7000 мА·ч, 6,8-дюймовым экраном с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 685. Тяжёлые игры на максимальных настройках смартфон не потянет, но автономность у него, судя по результатам, высокая.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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