Экономика

Конец зарплатной гонки: что происходит на рынке труда Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане на одного безработного приходится ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На одного официально зарегистрированного безработного в Татарстане приходится 22 свободных места. Но гонка зарплат, похоже, закончилась: за год число вакансий сократилось на 19%, а резюме стало на 37% больше.

К началу августа в республике насчитывалось 3 851 безработный — всего 0,19% рабочей силы. При этом на платформе «Работа России» работодатели разместили 83,5 тыс. предложений. Основной спрос — в строительстве: там 55% всех вакансий. Промышленные предприятия ищут сотрудников на 7,9 тыс. позиций.

Зарплатные предложения выросли неравномерно. Сварщикам за год стали предлагать на 88% больше — в среднем 250,9 тыс. рублей. Промоутерам — на 81%, до 90 тыс. Руководителям групп разработки — на 58%, до 315 тыс. При этом медианная зарплата для новичков без опыта подросла лишь на 13%.

Удерживать сотрудников компании пытаются не только деньгами. Малый бизнес предлагает ДМС и питание, системообразующие предприятия — жилье и помощь семьям. Но осенью новой волны повышений не ждут: рост упирается в маржинальность производства. Вместо этого работодатели будут активнее предлагать удаленку, подработку и проектные форматы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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