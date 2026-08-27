Технологии

В 2026 году самым продаваемым смартфоном стал iPhone 17

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Согласно исследованию Counterpoint Research, iPhone 17 от Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале 2026 года. Данные обнародовал портал «Царьград».

В тройку лидеров также вошли старшие модели Apple: iPhone 17 Pro Max занял второе место, iPhone 17 Pro — третье. В первой десятке оказались и другие смартфоны Apple: iPhone 17e на седьмой позиции, iPhone 16 — на десятой. Из устройств Samsung в топ-10 попали Galaxy S26 Ultra, Galaxy A07 и Galaxy A17, расположившиеся на четвертом, пятом и шестом местах соответственно.

Продажи Apple выросли на 5% в годовом выражении, несмотря на общее снижение рынка, отметил старший аналитик Counterpoint Research Карн Чаухан. Он также напомнил, что во втором квартале 2025 года самым продаваемым смартфоном был iPhone 16.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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