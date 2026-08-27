В 2026 году самым продаваемым смартфоном стал iPhone 17

Согласно исследованию Counterpoint Research, iPhone 17 от Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале 2026 года. Данные обнародовал портал «Царьград».

В тройку лидеров также вошли старшие модели Apple: iPhone 17 Pro Max занял второе место, iPhone 17 Pro — третье. В первой десятке оказались и другие смартфоны Apple: iPhone 17e на седьмой позиции, iPhone 16 — на десятой. Из устройств Samsung в топ-10 попали Galaxy S26 Ultra, Galaxy A07 и Galaxy A17, расположившиеся на четвертом, пятом и шестом местах соответственно.

Продажи Apple выросли на 5% в годовом выражении, несмотря на общее снижение рынка, отметил старший аналитик Counterpoint Research Карн Чаухан. Он также напомнил, что во втором квартале 2025 года самым продаваемым смартфоном был iPhone 16.