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ВТБ: бизнес на треть нарастил обороты платежей в Китай

Служба новостей Автор статьи
За девять месяцев 2026 года клиенты среднего и ...

Источник - пресс-служба ПАО ВТБ

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За девять месяцев 2026 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 30% нарастили объем платежей в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне высокого спроса на расчёты с КНР банк продлил до конца 2026 года возможность подключить льготные условия для снижения издержек при торговле с Китаем.

Предложение «Китайский форсаж» позволяет проводить прямые платежи с комиссией от 0,2% и сроком зачисления от 8 минут, а также покупать юани по специальному курсу. Льготные условия будут действовать до 15 апреля 2027 года.

«Наша задача — помочь компаниям максимально бесшовно организовать торговлю с партнерами из КНР. Поэтому ВТБ предлагает не только минимальную комиссию на прямые расчеты и рекордные сроки зачисления средств, но и полное сопровождение внешнеэкономической деятельности с поддержкой на каждом этапе сделки. Это помогает нашим клиентам уверенно развивать бизнес с Китаем», — отмечает руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Благодаря работе на рынке Китая на протяжении 18 лет, ВТБ обеспечивает клиентам высокую экспертизу при сопровождении сделок, прямые и безопасные расчеты с возможностью контролировать средства вплоть до зачисления контрагенту, открытие счетов партнерам из КНР, а также сквозное обслуживание на русском, английском и китайском языках на российской и китайской сторонах.

Клиентам в режиме 24/7 доступна цифровая экосистема продуктов и сервисов для любого этапа внешнеторговой сделки: от поиска и проверки партнера в Китае, поддержки на переговорах и экспертизы контракта до размещения депозитов в юанях и защиты от валютного риска.

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