В России выяснили, сколько времени новичкам нужно для адаптации на работе

В российских компаниях адаптация новых сотрудников может занимать несколько месяцев, а руководителям иногда требуется до года, чтобы полностью освоиться на должности. Такие результаты показало исследование с участием 150 организаций.

Согласно полученным данным, 86% работодателей отводят на подготовку новичков до трех месяцев. Для руководящего состава сроки заметно увеличиваются: 44% компаний называют период до полугода, еще 10% — до 12 месяцев.

В это время работодатели несут дополнительные расходы. Новым специалистам необходимо изучить внутренние процессы, освоить оборудование и разобраться в должностных обязанностях. При этом опытные коллеги вынуждены тратить рабочее время на объяснения и проверку результатов.

Одним из способов ускорить адаптацию становится наставничество. Например, сервис «Грузовичкоф» в 2022 году внедрил программу индивидуального обучения водителей. Опытные сотрудники помогали новичкам и коллегам, испытывавшим трудности в работе. По данным компании, за несколько месяцев доля увольнений снизилась с 28% до 17%.

Подобные практики планируют представить на первом городском конкурсе «Лучшие практики наставничества города Москвы». Участниками могут стать столичные организации из производственной, предпринимательской, социальной и государственной сфер.

Заявки принимаются до 15 декабря 2026 года на официальном сайте конкурса. Организаторы рассчитывают собрать эффективные подходы к обучению сотрудников, которые помогут предприятиям сокращать сроки адаптации и снижать текучесть кадров.