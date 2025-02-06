Каким будет лето 2025 года после аномально теплой зимы: эксперты рассказали, к чему готовиться садоводам
bloomberg.com
Зима 2025 года удивляет своей аномальной мягкостью, что уже вызывает массу вопросов у метеорологов, фермеров и садоводов. Какие климатические сюрпризы ждут нас летом? Будет ли засуха?
Как защитить урожай от последствий тёплой зимы? Эксперты дают прогнозы и рекомендации, которые помогут подготовиться к возможным трудностям.
Какой будет лето 2025 года?
Высокая вероятность жары и засухи
Климатологи отмечают, что отсутствие сильных морозов и снежного покрова зимой может привести к аномально жаркому лету. Главными факторами риска становятся глобальное потепление и усиление эффекта Эль-Ниньо, которые уже провоцируют экстремальные погодные явления во многих странах.
Дефицит влаги
Мягкая зима без обильных снегопадов грозит снижением запасов влаги в почве. Это особенно опасно для регионов с песчаной почвой, где растения и без того страдают от нехватки воды. Если весна окажется сухой, ситуация может усугубиться.
Нашествие вредителей и болезни растений
Без морозов многие насекомые, грибковые инфекции и бактерии, поражающие растения, смогут пережить зиму и активизироваться весной. Это увеличивает риск поражения урожая такими заболеваниями, как:
- Мучнистая роса – грибковая инфекция, которая ослабляет растения.
- Корневая гниль – губительна для овощных культур.
- Снежная плесень – поражает злаковые культуры и ослабляет их иммунитет.
Потенциальные плюсы
Не всё так плохо:
- Если не будет резких температурных скачков, растения смогут раньше начать вегетацию.
- Озимые зерновые культуры (рожь, пшеница) при тёплой зиме имеют больше шансов на успешную перезимовку.
Что говорят эксперты?
- Воронежский ГАУ:
«Растения ослаблены отсутствием снега и скачками температур. Почва остаётся сухой, что может повлиять на урожай. Ключевыми станут погодные условия с апреля по июль.»
- Дмитрий Лужинский:
«Тёплая зима сама по себе не страшна, но если весной ударят заморозки без снежного покрова, чувствительные культуры, такие как рапс и ячмень, могут погибнуть.»
- Гидрометцентр России:
«Прогнозировать точную погоду на лето сложно, но текущие тенденции указывают на повышенную вероятность жары и засухи.»
Как подготовиться к лету 2025 года?
- Обновите запасы семян – выбирайте засухоустойчивые сорта.
- Используйте мульчирование – это поможет сохранить влагу в почве.
- Проведите профилактическую обработку растений фунгицидами для защиты от грибковых инфекций.
- Позаботьтесь о вредителях – тёплая зима даст им фору, поэтому заранее подготовьте биологические или химические методы защиты.
- Создайте системы капельного орошения – это эффективный способ экономного полива в условиях засухи.
Зима 2025 года может повлиять на сельское хозяйство сильнее, чем кажется на первый взгляд. Высокий риск засухи, вредителей и болезней требует от аграриев и садоводов заблаговременной подготовки. Применение современных методов агротехники и разумный подход к выращиванию культур помогут минимизировать последствия климатических аномалий и сохранить урожай.
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