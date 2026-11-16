Новости Татарстана

Осенний этап «Чистых лесов Татарстана»: 400 кубометров мусора вывезли из лесного фонда

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане подвели итоги осеннего этапа природоохранной акции «Чистые леса Татарстана». За два месяца из лесного фонда республики собрали и вывезли 400 кубометров твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в Минлесхозе РТ.

Акция проходила с 14 сентября по 14 ноября в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участники также сложили в кучи для последующего перегнивания 4 тыс. кубометров сухостоя и валежника, что способствует улучшению санитарного состояния лесов и снижению пожарной опасности.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров отметил, что акция проводится дважды в год — весной и осенью, и за годы проведения стала эффективным инструментом экологического воспитания и сохранения природных ресурсов. Он поблагодарил всех участников за активную гражданскую позицию и вклад в улучшение санитарно-экологической обстановки в лесах.

В акции приняли участие сотрудники подведомственных учреждений Минлесхоза РТ, представители организаций и предприятий республики, арендаторы лесных участков, садоводческих товариществ и кооперативов, студенты вузов и колледжей, а также волонтеры.

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