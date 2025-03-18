Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Как только растаял снег — бегу посыпать под кусты малины 1 средство: малинник отблагодарит урожаем

Малина начинает пробуждаться ранней весной, поэ...

darvin-market.ru

Подписаться на Дзен.канал

Малина начинает пробуждаться ранней весной, поэтому в этот период важно обеспечить ее необходимыми питательными веществами.

Через 2–3 года после посадки запас удобрений в почве истощается. Если не восполнять его, ягоды становятся мельче и теряют насыщенный вкус и аромат.

Какие удобрения нужны весной?

Весной малина особенно нуждается в азоте, который стимулирует рост молодых побегов. Крепкие стебли обеспечивают обильное цветение и формирование здоровых плодов. Кроме того, сильные растения более устойчивы к вредителям.

Лучше всего для весенней подкормки подходит мочевина (карбамид). Она насыщает кусты азотом, помогая им быстрее восстановиться после зимы. Это удобрение медленно растворяется и постепенно усваивается растениями, что делает его эффективным средством для подкормки.

Как правильно вносить удобрение?

Мочевину следует использовать только после того, как земля достаточно прогреется. Вначале удобрение перерабатывается микроорганизмами, а затем становится доступным корням растений.

Способы внесения:

  • В сухом виде – равномерно распределить 10 г удобрения на 1 м² малинника, затем разрыхлить почву или присыпать сверху грунтом.
  • Прикорневой полив – 30 г мочевины развести в 10 л воды и использовать по 5 л раствора на каждый куст.
  • Опрыскивание – 20 г удобрения растворить в 10 л воды и обработать листья.

Для удобства можно выкопать небольшие канавки глубиной около 20 см вокруг основания кустов и засыпать удобрение внутрь. Такой метод обеспечит равномерное питание растений и поможет малине дать обильный урожай, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Стали известны сбывающиеся библейские признаки надвигающегося конца света

Интересное в Казани

день назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес

уничтожает ли перекись водорода грибок и плесень

Не у нас

3 часа назад

С матерью сгоревших 5 детей в Башкирии работают психологи

Не у нас

день назад

Возбуждено уголовное дело из-за плохой транспортной доступности в Константиновке

обучение проектированию мебели в Москве

Новости Татарстана

день назад

Казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею

Лонгриды

16 часов назад

200 тысяч на человека — минимум? сколько нужно зарабатывать в Татарстане

Новости Татарстана

20 часов назад

В администрации Бугульмы 17 марта прошли обыски

Не у нас

день назад

«ЦГ»: «Безопасное» лекарство в 45 странах породило тысячи детей-мутантов
Новости Татарстана
21 час назад

Фигуристка Загитова анонсировала свой рок-мюзикл по «Алым парусам»

Всего планируется пять представлений за три дня

Не у нас

27 минут назад

В глубинах океана на Соломоновых Островах нашли удивительного гиганта

Новости Казани

час назад

Онкологи из Стамбула прибудут в Казань в апреле и проконсультируют пациентов

Не у нас

3 часа назад

Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили

Новости Татарстана

4 часа назад

Метеоролог Переведенцев заявил о возвращении мартовского тепла в Татарстан
На остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина
Новости Казани
2 часа назад

На остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина

Новости Казани

4 часа назад

Муллин: Казань и Закамье могут связать высокоскоростной магистралью

Не у нас

5 часов назад

В бутилированной воде ученые нашли частицы, которые ведут к поражению почек

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстанец после ссоры с возлюбленной отправил её детям интимные видео
Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани...
Новости Казани
6 дней назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля