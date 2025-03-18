Как только растаял снег — бегу посыпать под кусты малины 1 средство: малинник отблагодарит урожаем
darvin-market.ru
Малина начинает пробуждаться ранней весной, поэтому в этот период важно обеспечить ее необходимыми питательными веществами.
Через 2–3 года после посадки запас удобрений в почве истощается. Если не восполнять его, ягоды становятся мельче и теряют насыщенный вкус и аромат.
Какие удобрения нужны весной?
Весной малина особенно нуждается в азоте, который стимулирует рост молодых побегов. Крепкие стебли обеспечивают обильное цветение и формирование здоровых плодов. Кроме того, сильные растения более устойчивы к вредителям.
Лучше всего для весенней подкормки подходит мочевина (карбамид). Она насыщает кусты азотом, помогая им быстрее восстановиться после зимы. Это удобрение медленно растворяется и постепенно усваивается растениями, что делает его эффективным средством для подкормки.
Как правильно вносить удобрение?
Мочевину следует использовать только после того, как земля достаточно прогреется. Вначале удобрение перерабатывается микроорганизмами, а затем становится доступным корням растений.
Способы внесения:
- В сухом виде – равномерно распределить 10 г удобрения на 1 м² малинника, затем разрыхлить почву или присыпать сверху грунтом.
- Прикорневой полив – 30 г мочевины развести в 10 л воды и использовать по 5 л раствора на каждый куст.
- Опрыскивание – 20 г удобрения растворить в 10 л воды и обработать листья.
Для удобства можно выкопать небольшие канавки глубиной около 20 см вокруг основания кустов и засыпать удобрение внутрь. Такой метод обеспечит равномерное питание растений и поможет малине дать обильный урожай, пишет источник.
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