Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Как сэкономить до 925 тысяч при покупке автомобиля: что нужно знать о льготном автокредитовании

Продление и расширение программы льготного авто...

tengrinews.kz

Подписаться в Telegram

Российское правительство объявило о значительном увеличении финансирования и продлении программы льготного автокредитования до 2026 года.

Нововведения предусматривают аллокацию 65 миллиардов рублей для поддержки продаж отечественных автомобилей, что должно стимулировать экономику и укрепить внутренний рынок.

Стратегические цели расширения программы

Инициатива направлена на увеличение продаж до 330 тысяч отечественных авто, что поддержит производителей и облегчит доступ к новым машинам для российских потребителей. Программа ориентирована на укрепление национального автопрома и помощь потребителям в приобретении автомобилей в условиях экономических вызовов.

Основные аспекты программы

Льготное автокредитование предусматривает скидки на новые автомобили марок Lada, UAZ, GAZ и некоторые модели Haval. Участие в программе доступно для медицинских работников, образовательных сотрудников, военнослужащих и их семей, а также для лиц с инвалидностью начиная с 2025 года.

Критерии и преимущества участия

Автомобили, принимающие участие в программе, должны быть выпущены не ранее 2023 года, с ценовым пределом до 2 млн рублей. Участники могут получить скидку до 35%, что делает автомобили более доступными, особенно для жителей Дальнего Востока и заинтересованных в электромобилях.

Процедура участия

Заинтересованные покупатели должны обращаться в участвующие банки или к автодилерам для подачи заявки и предоставления необходимых документов, что делает процесс максимально прозрачным и доступным.

Влияние на экономику

Продление программы льготного автокредитования способствует не только увеличению продаж отечественных автомобилей, но и стимулирует экономическую активность, улучшает качество жизни граждан и поддерживает занятость в автомобильной промышленности.

Эта инициатива является критически важным шагом в стратегии развития российского автопрома, способствуя укреплению экономической устойчивости и технологического обновления автомобильной отрасли на долгосрочную перспективу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

14 часов назад

Сон и питание: казанские психологи рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников

Новости России

21 час назад

В предпринимательство вовлечён почти каждый четвёртый экономически активный россиянин

чем обработать обои от плесени

Новости Татарстана

день назад

Супруга погибшего бойца СВО из Татарстана смогла получить более 13 млн рублей

Новости Татарстана

22 часа назад

В полицию явился водитель BMW сбежавший с места ДТП в Татарстане

ремонт гидроусилителя руля в москве в Москве

Новости Татарстана

19 часов назад

Переведенцев ответил, ждать ли Татарстану Крещенских морозов

Новости Казани

день назад

Воздушное судно из Шарм-эль-Шейха не долетело до Казани

Новости Татарстана

20 часов назад

Прокуратура контролирует расследование дела после смертельного ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

21 час назад

Бывший вице-мэра Набережных Челнов задержали после 4 лет розыска
Новости Казани
21 час назад

Брат Алсу Сафин задолжал Банку Казани 161 миллион рублей

Статус банкрота был присвоен Руслану Сафину бол...

Новости Татарстана

15 минут назад

В Челнах тренер натравил на одного мальчика других детей

Новости России

20 часов назад

Татарстанцы провели новогодние каникулы в онлайн-кинотеатрах

Новости Татарстана

час назад

К концу 2027 года в Татарстане могут закрыться все скотомогильники

Новости Казани

2 часа назад

Тело младенца в полотенце нашли на мусороперерабатывающем заводе в Казани
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
час назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Татарстана

2 часа назад

В 76 лет умер заслуженный архитектор Татарстана Виктор Токарев

Новости Казани

2 часа назад

На трассе Казань-Ульяновск 9 января случилось смертельное ДТП

Новости Татарстана

16 часов назад

Возбуждено дело по факту нападения на 75-летнюю пенсионерку бездомных собак
Земля как главная инвестиция 2025 года: эксперт...
Интересное в Казани
6 дней назад

Земля как главная инвестиция 2025 года: эксперты раскрывают ключевые тренды рынка загородной недвижимости в Казани и Татарстане