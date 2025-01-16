Как продавцы «Пятёрочки» обманывают россиян: раскрываем 5 трюков, с помощью которых они зарабатывают на покупателях

Работа в розничной торговле порой раскрывает не самые приятные методы, которыми могут пользоваться недобросовестные сотрудники.

История Ирины, бывшей работницы сети магазинов «Пятёрочка», стала примером того, как хитрости и нарушения могут затрагивать интересы покупателей.

Распространённые схемы обмана

Использование чужих карт лояльности

Продавцы иногда сканируют свои карты лояльности вместо карт клиентов, присваивая себе бонусы за чужие покупки. Часто это объясняется использованием «корпоративных карт», чтобы ввести покупателей в заблуждение.

Скрытие подарочных наборов

Перед праздниками сотрудники могут скрывать популярные подарочные наборы на складе. Цель — сначала продать их по полной цене, а затем приобрести для себя со скидкой после праздников.

Двойное сканирование товаров

Одна из хитростей — повторное сканирование одного товара. Продавец надеется, что покупатель не заметит ошибку, проверяя чек.

Реализация просроченных товаров

Продажа товаров с истёкшим сроком годности под видом уценённой продукции является не только нарушением закона, но и представляет угрозу для здоровья покупателей.

Как защитить себя от подобных ситуаций

Чтобы не стать жертвой подобных действий, важно соблюдать несколько простых правил:

Всегда проверяйте чек. Убедитесь, что в нём нет лишних позиций и что цена товаров соответствует заявленной.

Пользуйтесь своими картами лояльности. Следите за тем, чтобы продавец сканировал именно вашу карту.

Обращайте внимание на акции и скидки. Узнайте подробности условий, чтобы не переплатить.

Проверяйте сроки годности. Особое внимание уделяйте товарам с уценкой.

Знайте свои права. В случае обнаружения нарушений обращайтесь к администрации магазина или в надзорные органы.

Опыт Ирины подчёркивает важность внимательности при покупках. Знание своих прав и контроль за действиями продавцов поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить средства, сообщает progorodsamara.ru.