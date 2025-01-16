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Как продавцы «Пятёрочки» обманывают россиян: раскрываем 5 трюков, с помощью которых они зарабатывают на покупателях

Работа в розничной торговле порой раскрывает не...

PROKAZAN

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Работа в розничной торговле порой раскрывает не самые приятные методы, которыми могут пользоваться недобросовестные сотрудники.

История Ирины, бывшей работницы сети магазинов «Пятёрочка», стала примером того, как хитрости и нарушения могут затрагивать интересы покупателей.

Распространённые схемы обмана

  • Использование чужих карт лояльности

Продавцы иногда сканируют свои карты лояльности вместо карт клиентов, присваивая себе бонусы за чужие покупки. Часто это объясняется использованием «корпоративных карт», чтобы ввести покупателей в заблуждение.

  • Скрытие подарочных наборов

Перед праздниками сотрудники могут скрывать популярные подарочные наборы на складе. Цель — сначала продать их по полной цене, а затем приобрести для себя со скидкой после праздников.

  • Двойное сканирование товаров

Одна из хитростей — повторное сканирование одного товара. Продавец надеется, что покупатель не заметит ошибку, проверяя чек.

  • Реализация просроченных товаров

Продажа товаров с истёкшим сроком годности под видом уценённой продукции является не только нарушением закона, но и представляет угрозу для здоровья покупателей.

Как защитить себя от подобных ситуаций

Чтобы не стать жертвой подобных действий, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Всегда проверяйте чек. Убедитесь, что в нём нет лишних позиций и что цена товаров соответствует заявленной.
  • Пользуйтесь своими картами лояльности. Следите за тем, чтобы продавец сканировал именно вашу карту.
  • Обращайте внимание на акции и скидки. Узнайте подробности условий, чтобы не переплатить.
  • Проверяйте сроки годности. Особое внимание уделяйте товарам с уценкой.
  • Знайте свои права. В случае обнаружения нарушений обращайтесь к администрации магазина или в надзорные органы.

Опыт Ирины подчёркивает важность внимательности при покупках. Знание своих прав и контроль за действиями продавцов поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить средства, сообщает progorodsamara.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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