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Как продавцы «Пятёрочки» обманывают: раскрываем 5 трюков, с помощью которых они зарабатывают на покупателях

История Ирины, бывшей сотрудницы популярной тор...

PROKAZAN

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История Ирины, бывшей сотрудницы популярной торговой сети «Пятёрочка», проливает свет на скрытые схемы, которые иногда применяются в розничной торговле.

Эти действия не только нарушают законы, но и негативно сказываются на доверии покупателей, сообщает progorod59.

Распространённые схемы обмана

  • Использование чужих карт лояльности

Сотрудники магазинов нередко сканируют собственные карты лояльности вместо карт клиентов, присваивая бонусы за чужие покупки. Для оправдания таких действий продавцы могут называть свои карты «корпоративными», вводя покупателей в заблуждение.

  • Скрытие подарочных наборов

Привлекательные праздничные наборы иногда прячут на складе, чтобы затем продать их по завышенной цене. После завершения праздников сотрудники выкупают их по уценке, что наносит удар по честной конкуренции.

  • Двойное сканирование товаров

Намеренное или случайное пробивание одного товара дважды — ещё один способ обмана. Недобросовестные сотрудники рассчитывают на то, что покупатели не будут тщательно проверять чеки.

  • Продажа просроченных продуктов

Реализация продуктов с истекшим сроком годности — серьёзное нарушение закона. Нередко такие товары продаются с уценкой, но представляют реальную угрозу для здоровья потребителей.

Как защитить себя?

Эти примеры подчёркивают необходимость внимательности со стороны покупателей:

  1. Всегда проверяйте чек после покупки, чтобы избежать переплат.
  2. Интересуйтесь условиями программ лояльности и проверяйте, действительно ли бонусы начислены на вашу карту.
  3. Обращайте внимание на сроки годности и отказывайтесь от покупки сомнительных продуктов.
  4. Сообщайте о нарушениях: при выявлении обмана можно обратиться в руководство магазина или соответствующие органы.

История Ирины поднимает важные вопросы о прозрачности работы в розничной торговле. Эти ситуации напоминают покупателям о том, как важно оставаться бдительными, чтобы защитить себя от недобросовестных действий со стороны сотрудников магазинов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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