Как дома избавиться от химии в курином мясе: работник птицефабрики раскрыл секрет — должна знать каждая хозяйка
yarkoeplamya.ru
Как минимизировать воздействие химических веществ в мясе промышленной курицы
Варка курицы для супа — как грибы
При варке курицы для супа важно соблюдать несколько простых правил. Варите курицу на медленном огне, не доводя до сильного кипения, в течение минимум 30 минут. После того как бульон закипит, оставьте его вариться ещё 10 минут, затем охладите до комнатной температуры и слейте первый бульон — в нём содержатся нежелательные химические вещества. Только после этого можно варить безопасный и чистый бульон для супа.
Жареная курица — как рыба
Если вы планируете жарить курицу, рекомендуется снять с неё кожу и удалить видимый жир, так как в этих частях накапливается большинство химических веществ. Далее замочите мясо в растворе из 1 литра воды, 50 граммов соли и 2 столовых ложек уксуса (6% или 9%) на час. Если вы предпочитаете жарить курицу с кожей, то её также стоит замочить в этом растворе на тот же срок. Этот метод помогает существенно снизить концентрацию вредных веществ, делая блюдо безопаснее.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец