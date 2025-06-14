Как дома избавиться от химии в курином мясе: работник птицефабрики раскрыл секрет — должна знать каждая хозяйка

Как минимизировать воздействие химических веществ в мясе промышленной курицы

Варка курицы для супа — как грибы

При варке курицы для супа важно соблюдать несколько простых правил. Варите курицу на медленном огне, не доводя до сильного кипения, в течение минимум 30 минут. После того как бульон закипит, оставьте его вариться ещё 10 минут, затем охладите до комнатной температуры и слейте первый бульон — в нём содержатся нежелательные химические вещества. Только после этого можно варить безопасный и чистый бульон для супа.

Жареная курица — как рыба

Если вы планируете жарить курицу, рекомендуется снять с неё кожу и удалить видимый жир, так как в этих частях накапливается большинство химических веществ. Далее замочите мясо в растворе из 1 литра воды, 50 граммов соли и 2 столовых ложек уксуса (6% или 9%) на час. Если вы предпочитаете жарить курицу с кожей, то её также стоит замочить в этом растворе на тот же срок. Этот метод помогает существенно снизить концентрацию вредных веществ, делая блюдо безопаснее.