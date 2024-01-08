Извините, но придется оплатить: в России для пенсионеров ввели новый налог

Стало известно, что с начала 2024 года в Российской Федерации начал действовать новый налог, который относится к пожилым гражданам страны, сообщает progorod59.

Пенсионный эксперт объяснил, что под нововведение попадут пенсионеры, у которых на банковских счетах лежат крупные сбережения. При этом льгот, связанных с их возрастом, не предусмотрено.

Налог будет взиматься с доходных процентов от банковских накопительных вкладов. Сумма же налога будет напрямую зависеть от процента ключевой ставки ЦБ РФ: в настоящее время он равен 16 годовым процентам, поэтому уплачивать налог будут пенсионеры, у которых на банковских счетах лежат 160 тысяч и более рублей.

Общая процентная ставка налога равна 13 процентам, тем не менее если доходная сумма за год составит более 5 000 рублей, то ставка повысится.

Также отмечается, что если данный налог не будет выплачен вовремя, то на него будут начисляться пеня каждый день. Возрастные льготы для пожилых граждан России, связанные с нововведением, не предусмотрены.