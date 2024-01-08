Новости России
· Ульяна Сенько

Извините, но придется оплатить: в России для пенсионеров ввели новый налог

Извините, но придется оплатить: в России для пенсионеров ввели новый налог

zakon-auto.ru

Подписаться в Telegram

Стало известно, что с начала 2024 года в Российской Федерации начал действовать новый налог, который относится к пожилым гражданам страны, сообщает progorod59.

Пенсионный эксперт объяснил, что под нововведение попадут пенсионеры, у которых на банковских счетах лежат крупные сбережения. При этом льгот, связанных с их возрастом, не предусмотрено.

Налог будет взиматься с доходных процентов от банковских накопительных вкладов. Сумма же налога будет напрямую зависеть от процента ключевой ставки ЦБ РФ: в настоящее время он равен 16 годовым процентам, поэтому уплачивать налог будут пенсионеры, у которых на банковских счетах лежат 160 тысяч и более рублей.

Общая процентная ставка налога равна 13 процентам, тем не менее если доходная сумма за год составит более 5 000 рублей, то ставка повысится.

Также отмечается, что если данный налог не будет выплачен вовремя, то на него будут начисляться пеня каждый день. Возрастные льготы для пожилых граждан России, связанные с нововведением, не предусмотрены.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в начале рабочей недели ожидается до - 33 градусов

поморить тараканов в одинцово

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-12 из Казани в Москву образовались пробки на АЗС

Интересное в Казани

3 дня назад

Рынок загородной недвижимости в Казани: чем запомнится 2023 год и что будет в 2024?

вскрытие замка двери в Уфе

Новости Татарстана

день назад

2 человека погибли и один пострадал: в Казани произошла смертельная авария

Новости Татарстана

день назад

Казань вошла в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям

Новости Татарстана

день назад

Моржи из Казани окунулись в купель на Комсомольском озере

Новости Татарстана

7 часов назад

Синоптики рассказали, когда суровый мороз покинет Татарстан

Лонгриды
23 часа назад

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

Новости Татарстана

19 минут назад

Врач из Казани поделилась впечатлениями от новой трассы М-12

Новости Татарстана

49 минут назад

Стало известно, сколько в Татарстане потратят на ремонт больниц

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане проводятся мероприятия, направленные на поиск уклоняющихся от призыва на военную службу граждан

Новости Казани

6 часов назад

Казань попала в топ-5 городов по самым высоким зарплатным ожиданиям

«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным
Лонгриды
3 дня назад

«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным

Новости Татарстана

7 часов назад

Синоптики рассказали, когда суровый мороз покинет Татарстан

Новости Татарстана

21 час назад

83% россиян слышали о сериале «Слова пацана», которые рассказывает о казанском феномене

Новости Татарстана

22 часа назад

Олимпийская чемпионка выступит на Играх БРИКС в Казани
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой