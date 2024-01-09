Новости России
· Ульяна Сенько

Извините, но придется оплатить: для пожилых россиян ввели новый налог

Извините, но придется оплатить: для пожилых россиян ввели новый налог

fintrends.ru

Подписаться в Telegram

Пожилым гражданам России сообщили, что с наступившего 2024 года для них начал действовать новый налог, взимание которого не предусматривает никаких возрастных льгот, передает progorod59.

Эксперт Сергей Власов объяснил, что теперь законодательство Российской Федерации предусматривает налог для пенсионеров, которые имеют большие накопления на банковских вкладах. Вместе с тем никаких поощрений, скидок или льгот, несмотря на почтенный возраст, не предусматривается.

Рассчитываться налог за доходную часть накопительных вкладов пожилых россиян будет в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ. В настоящее время базовая ставка в России равно 16% годовых, поэтому налог нужно будет уплачивать тем, у кого на вкладах лежит более 160 000 рублей.

Сергей Власов уточнил, что если доход с накопительных вкладов не превышает 5 000 рублей в год, то ставка налога составит 13%, в случае превышения данной суммы, ставка повысится до 15%.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Синоптики рассказали, когда суровый мороз покинет Татарстан

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

зиларт обработка от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане проводятся мероприятия, направленные на поиск уклоняющихся от призыва на военную службу граждан

Новости Татарстана

6 часов назад

Миллиардер Семин продал два участка для ЖК в Казани федеральному застройщику

обучение оклейке авто в Москве

Лонгриды

22 часа назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

день назад

Казань вошла в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям

Новости Татарстана

22 часа назад

КАМАЗ вошел в число лидеров «100 лучших товаров России»

Новости Татарстана

23 часа назад

Стало известно, сколько в Татарстане потратят на ремонт больниц

Лонгриды
22 часа назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

2 часа назад

Казанцы могут сдать новогодние елки на переработку

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Lada Granta стала самой продаваемой среди легковых автомобилей

Новости Татарстана

3 часа назад

В 2023 году в Татарстане открыли 19 новых мечетей
«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество
Лонгриды
день назад

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан стал лидером по устранению незаконных свалок

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани за новогодние каникулы в ДТП пострадали 13 человек

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани до 42 рублей подорожает стоимость проезда в метро
Рынок загородной недвижимости в Казани: чем запомнится 2023 год и что будет в 2024?
Интересное в Казани
4 дня назад

Рынок загородной недвижимости в Казани: чем запомнится 2023 год и что будет в 2024?