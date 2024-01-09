Пожилым гражданам России сообщили, что с наступившего 2024 года для них начал действовать новый налог, взимание которого не предусматривает никаких возрастных льгот, передает progorod59.

Эксперт Сергей Власов объяснил, что теперь законодательство Российской Федерации предусматривает налог для пенсионеров, которые имеют большие накопления на банковских вкладах. Вместе с тем никаких поощрений, скидок или льгот, несмотря на почтенный возраст, не предусматривается.

Рассчитываться налог за доходную часть накопительных вкладов пожилых россиян будет в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ. В настоящее время базовая ставка в России равно 16% годовых, поэтому налог нужно будет уплачивать тем, у кого на вкладах лежит более 160 000 рублей.

Сергей Власов уточнил, что если доход с накопительных вкладов не превышает 5 000 рублей в год, то ставка налога составит 13%, в случае превышения данной суммы, ставка повысится до 15%.