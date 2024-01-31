Извините, но больше нельзя: новое правило вводится для всех россиян, у которых есть дача или огород

Гражданам РФ, обладающим дачными участками, огородами и дачными домами, стало известно о введении нового правила начиная с текущего года, как сообщили в PRIMPRESS.

По словам юриста Яниса Юкши, в российском государстве вступает в силу новое ограничение, касающееся времени пребывания на дачах. Власти приняли решение установить временные рамки для так называемых дачных сезонов. Согласно этому решению, пребывание на даче разрешено с 1 апреля по 31 октября, в остальные периоды посещение участков разрешено только на краткосрочное время, например, для уборки снега.

Стандартные частные дома не подпадают под данное ограничение, так как коммуникации и удобства в таких домах функционируют круглогодично. В отличие от этого, в дачных домах на холодные периоды года эти системы отключаются. Важно отметить, что в несезонное время запрещено требовать подключение коммуникаций на дачных участках. Эти нововведения направлены на регулирование времени проживания на дачах и обеспечение сбалансированного использования данного вида жилья.

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