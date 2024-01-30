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· Ульяна Сенько

Извините, больше нельзя: новое правило вводится для всех, у кого есть дача или огород

Извините, больше нельзя: новое правило вводится для всех, у кого есть дача или огород

idei.club

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Гражданам Российской Федерации, которые имеют собственные дачные участки, огороды и дачные домики, рассказали, что с текущего года для них вводится новое правило, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно информации, предоставленной юристом Янисом Юкшей, на территории России в силу вступает новое ограничение, касающееся времени пребывания на дачах. Правительство приняло решение установить границы так называемых дачных сезонов. Находится на дачах теперь можно с 1 апреля по 31 октября, в остальное время посещать участки можно будет только на короткое время, чтобы, например, почистить снег.

Обычные частные дома к данному ограничению не относятся, так как коммуникации и удобства функционируют в таких домах весь год, а вот в дачных домах на холодные периоды года они отключаются. Уточняется, что требовать подключения коммуникаций на дачных участках в несезон запрещено.

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