Извините, больше нельзя: новое правило вводится для тех, у кого есть дача или огород

Гражданам Российской Федерации, которые имеют собственные дачи или огороды, сообщают, что с текущего года для них вводится новое правило, а именно, новый запрет, который связан с временем пребывания на своих участках, пишет PRIMPRESS.

Юрист Янис Юкша объяснил, в чем будет заключаться нововведение: правительство российского государства приняло решение ввести временные ограничения на пребывание на дачах, дачных участках и огородах. Такие правила связаны с тем, что на дачных участках на холодные времена года обычно перекрываются все коммуникации, согласно законодательству РФ, поэтому пользоваться удобствами там становится невозможным. Требовать же их подключения запрещается, а вместе с тем запрещается и находится там в вышеназванный период.

А именно, дачный сезон в России, согласно правилам, начинается 1 апреля и заканчивается 1 октября. В этот промежуток на дачах можно находится сколько удобно, а в остальное время разрешается приезжать ненадолго для того, чтобы, к примеру, почистить снег на участке.

Что касается частных домов, в которых все коммуникации и удобства функционируют круглый год, к ним данное правило или запрет не относятся.