Из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле достали 3 взрослых и 1 ребенка

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) часть дома оказалась разрушена. По предварительным данным, в доме случился хлопок газа. Все случилось в мкр-не Вагонка.

Сейчас удалось достать 3 взрослых и 1 ребенка.

Вытаскивать людей из-под завалов сложно, потому что существует угроза обрушения строения. В настоящее время внутри находятся как минимум 2 человека, пишет телеграм-канал Baza.