Иван Охлобыстин озвучил, из-за чего в России может случиться революция

Знаменитый актер Иван Охлобыстин заявил, что вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой в «голой» тематике может спровоцировать в нашей стране революцию, пишет ura.news.

В Москве в клубе Mutabor 20 декабря текущего года прошла скандальная неординарная «голая» вечеринка, которую устроила известная блогерша Анастасия Ивлеева. Данное мероприятие получило такую широкую огласку, потому что на ней был весьма необычный дресс-код: гости были одеты по минимуму, а некоторые посетили клуб только в носках и кроссовках.

В обществе вечеринка Ивлеевой вызвала колоссальный резонанс, в настоящее время различные ведомства проверяют ее на пропаганду запрещенных в россии движений, а знаменитости, которые посетили мероприятие, включая певицу Лолиту и певца Филиппа Киркорова, массово выкладывают в сеть Интернет видео с извинениями.

В стороне не остался и знаменитый актер Иван Охлобыстин, который как и многие был шокирован тематикой вечеринки, и в социальной сети Вконтакте заявил, что эта ситуация вызвала крайнее недовольство среди военнослужащих, находящихся в зоне СВО: по словам актера, они восприняли это как издевательство и личное оскорбление. Иван Охлобыстин уверен, что подобные мероприятия, провоцируя негативную реакцию у людей, в то же время могут спровоцировать и начало революции в стране.