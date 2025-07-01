Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: простой, но невероятно вкусный рецепт
kasheloff.ru
Колдуны — это традиционное белорусское блюдо, состоящее из картофельных зраз с мясной начинкой. Эти пышные котлеты идеально подойдут для сытного обеда или ужина и легко готовятся в домашних условиях.
Что такое колдуны?
Колдуны — это картофельные котлеты, в которых мягкое картофельное тесто окружает начинку из мяса, лука и чеснока. Это блюдо имеет насыщенный вкус и приятную текстуру.
Ингредиенты:
Картофель — 1 кг
Мясной фарш (говядина или смесь) — 500 г
Репчатый лук — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Мука — 3–4 ст. ложки
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Шаги приготовления:
Отварите картофель и сделайте пюре, остудите.
Обжарьте нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета, добавьте мясо и обжаривайте. Посолите и поперчите.
В пюре добавьте яйцо и муку, замесите тесто.
Сформируйте лепешки, добавьте начинку и защипите края.
Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте до золотистого цвета.
Как подавать?
Подавайте горячими с соусом из сметаны или грибным соусом.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это вкусное и сытное блюдо белорусской кухни, которое станет отличным угощением для всей семьи.
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