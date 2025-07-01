Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: простой, но невероятно вкусный рецепт

Колдуны — это традиционное белорусское блюдо, состоящее из картофельных зраз с мясной начинкой. Эти пышные котлеты идеально подойдут для сытного обеда или ужина и легко готовятся в домашних условиях.

Что такое колдуны?

Колдуны — это картофельные котлеты, в которых мягкое картофельное тесто окружает начинку из мяса, лука и чеснока. Это блюдо имеет насыщенный вкус и приятную текстуру.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смесь) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Шаги приготовления:

Отварите картофель и сделайте пюре, остудите. Обжарьте нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета, добавьте мясо и обжаривайте. Посолите и поперчите. В пюре добавьте яйцо и муку, замесите тесто. Сформируйте лепешки, добавьте начинку и защипите края. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте до золотистого цвета.

Как подавать?

Подавайте горячими с соусом из сметаны или грибным соусом.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это вкусное и сытное блюдо белорусской кухни, которое станет отличным угощением для всей семьи.