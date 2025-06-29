Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: лёгкий, но очень вкусный и простой рецепт

Колдуны — традиционное белорусское блюдо, которое представляет собой картофельные зразы с мясной начинкой. Это вкусное и сытное угощение можно легко приготовить в домашних условиях, и оно будет радовать всех на вашем столе.

Что такое колдуны?

Колдуны — это картофельные котлеты с мясом, луком и чесноком внутри. Они получаются очень мягкими и нежными, а также имеют насыщенный вкус.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смесь) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как готовить:

Отварите картофель, сделайте пюре и остудите. Обжарьте лук и чеснок, добавьте фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте вместе. В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, тщательно замесите тесто. Сформируйте из теста лепешки, положите начинку и защипите края. Обваляйте в муке и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Как подавать?

Подавайте горячими с соусом на основе сметаны или грибным соусом.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это вкусное и простое блюдо, которое не только порадует вас своим вкусом, но и будет отличным угощением для гостей.