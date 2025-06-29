Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: лёгкий, но очень вкусный и простой рецепт
kasheloff.ru
Колдуны — традиционное белорусское блюдо, которое представляет собой картофельные зразы с мясной начинкой. Это вкусное и сытное угощение можно легко приготовить в домашних условиях, и оно будет радовать всех на вашем столе.
Что такое колдуны?
Колдуны — это картофельные котлеты с мясом, луком и чесноком внутри. Они получаются очень мягкими и нежными, а также имеют насыщенный вкус.
Ингредиенты:
Картофель — 1 кг
Мясной фарш (говядина или смесь) — 500 г
Репчатый лук — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Мука — 3–4 ст. ложки
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Как готовить:
Отварите картофель, сделайте пюре и остудите.
Обжарьте лук и чеснок, добавьте фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте вместе.
В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, тщательно замесите тесто.
Сформируйте из теста лепешки, положите начинку и защипите края.
Обваляйте в муке и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
Как подавать?
Подавайте горячими с соусом на основе сметаны или грибным соусом.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это вкусное и простое блюдо, которое не только порадует вас своим вкусом, но и будет отличным угощением для гостей.
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