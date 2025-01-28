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Исчезнет уже с 1 февраля: покупателей Пятерочка и Магнит ждёт неприятный сюрприз на кассах магазинов

Кассы самообслуживания задумывались как удобный...

PROKAZAN

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Кассы самообслуживания задумывались как удобный и современный способ покупок, который помогает сократить очереди и снизить затраты магазинов. Однако эта инновация стала привлекательной для мошенников, использующих хитроумные схемы.

Одной из самых распространённых махинаций считается «банановый трюк», при котором дорогие товары сканируются как дешёвые овощи или фрукты.

Как работает схема обмана?

Исследование компании Ipsos показывает, что примерно 6 миллионов человек признались в использовании касс самообслуживания для совершения краж. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый товар на экране, чем тот, который фактически находится у него в корзине. Что тревожнее всего, почти половина опрошенных (48%) не воспринимают такие действия как настоящие кражи.

Какие меры предпринимают магазины?

Чтобы сократить потери от мошенничества, торговые сети активно внедряют современные технологии и усиливают контроль:

  • Камеры видеонаблюдения. Они фиксируют действия покупателей возле касс, что позволяет выявлять подозрительные действия.
  • Контроль персонала. Сотрудники магазина, наблюдая за процессом на мониторах, могут вовремя заметить попытку обмана.
  • Искусственный интеллект. Умные системы визуального распознавания анализируют товары и сравнивают их с тем, что отображено на экране. Например, технология способна определить, что покупатель сканирует бананы, а кладёт в пакет авокадо.
  • Весовые датчики. Эти устройства проверяют соответствие веса товара указанному на экране, что помогает предотвратить подмену.

Что ждёт кассы самообслуживания в будущем?

Несмотря на риски, кассы самообслуживания остаются популярным решением, особенно в крупных супермаркетах. Однако их дальнейшее развитие зависит от уровня доверия между магазинами и покупателями. Если проблема мошенничества останется нерешённой, это может серьёзно повлиять на будущее этой технологии.

Эксперты считают, что для успешного использования касс самообслуживания потребуется не только совершенствование систем контроля, но и воспитание у покупателей осознания ответственности за свои действия, сообщает progorod59.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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