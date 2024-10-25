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Инженеры создали бионический костюм для северных условий

Выяснилось, что костюм отслеживает состояние "с...

pixabay.com

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В Петрозаводске инженеры из университета создали специальный бионический костюм, который способен оказывать помощь людям в адаптации к условиям Севера. Кроме того, он предоставляет поддержку при помощи цифровых ассистентов.

Выяснилось, что костюм отслеживает состояние "своего хозяина" и помогает ему справляться со стрессом и усталостью, а также направляет его на сохранение здоровья. Об этом ТАСС рассказал руководитель инжинирингового центра вуза Алексей Штыков.

Придуманные методы обеспечивают автоматизацию и цифровизацию способов обычных наблюдений за тем, как передвигается тот или иной житель, как именно он воспринимает информацию и как работает организм. Благодаря бионическим интернет-технологиям и технологиям ИИ инженеры смогли уменьшить участие оператора в получении данных наблюдения.

Известно, что сейчас в Карелии специалисты внедряют полученные результаты.

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