Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Информация по январю ужасает»: синоптики сказали, к чему готовиться россиянам в середине зимы

По прогнозам синоптиков Gismeteo, январь 2025 г...

tengrinews.kz

Подписаться в Telegram

После необычно теплого декабря, когда в центральной России и Санкт-Петербурге столбики термометров показывали плюс 5-6 градусов, январь 2025 года готовит сюрпризы. В отличие от привычных суровых зим, этот год не принесет экстремальных морозов.

Согласно прогнозам Gismeteo, ожидается, что морозы будут умеренными, что является аномалией для российской зимы.

Рекордные снегопады в предстоящем месяце

Основной особенностью предстоящих погодных условий станут аномальные снегопады. Синоптики ожидают, что снег будет идти почти каждый день, причем особенно обильные осадки прогнозируются в Москве и других крупных городах европейской части России. Наиболее значительные выпадения снега ожидаются 8, 14 и 24 января, когда высота снежных заносов может достигнуть рекордных уровней.

Подготовка к экстремальной зиме

Эта зима потребует повышенной готовности как от муниципальных служб, так и от граждан. Особенно важно будет обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных служб, а также транспортных систем. Жителям следует проявлять осторожность и планировать больше времени на перемещения, особенно в дни сильных снегопадов.

Долгосрочный взгляд: изменения климата и новая норма

Эксперты предостерегают, что подобные изменения в погодных условиях могут стать новой нормой в свете глобальных климатических изменений. Необходимо учитывать эти факторы при долгосрочном планировании и разработке стратегий адаптации к новым климатическим условиям.

Это подразумевает не только реагирование на непосредственные угрозы, но и инвестирование в устойчивую инфраструктуру и усиление мер по смягчению последствий изменения климата.

Предстоящий январь в России обещает быть нестандартным с точки зрения погоды, что представляет как вызовы, так и возможности для подготовки и адаптации. Гражданам и органам власти предстоит работать вместе, чтобы минимизировать возможные неудобства и использовать этот опыт для улучшения готовности к будущим изменениям погоды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Новости России

день назад

Опрос ВТБ: более половины жителей ПФО хотят знать доход своего партнера

чем закрыть вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Жители ЖК «Лазурные небеса» выставили на продажу квартиры после атаки БПЛА

Новости России

2 дня назад

В ВТБ определили регионы с самыми большими любителями мандаринов

установка видеорегистратора в автомобиль в Казани

Новости Татарстана

день назад

Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Новости Татарстана

22 часа назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

Лонгриды

21 час назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости Татарстана

день назад

Для строительства Вознесенского тракта выделять ещё 10 млрд рублей
Новости Казани
6 часов назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

час назад

Токсиколог из Татарстана рассказал почему не стоит брать алкоголь с рук

Важное в РТ

5 часов назад

В Казани появился обновленный офиса Сбера

Новости Татарстана

3 часа назад

В Челнах поймали вора телефонов из Нижнего Новгорода

Новости Казани

3 часа назад

Аэропорт Казани снял все ограничения на работу
В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть р...
Новости Татарстана
час назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Новости Казани

4 часа назад

В Казани создают проект второй линии метрополитена

Новости Казани

7 часов назад

Историческое здание больницы в Казани получит статус ОКН

Новости Казани

21 час назад

Вечером Казань сковали 9-балльные пробки
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объ...
Новости России
6 дней назад

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия