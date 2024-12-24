«Информация по январю пугающая»: синоптики сказали, к чему готовиться россиянам в середине зимы

С началом нового года жители России должны приготовиться к необычной зиме, которая принесет с собой ряд погодных аномалий.

Согласно последним данным синоптиков из Gismeteo, январь обещает стать месяцем, который нарушит все привычные климатические ожидания.

Неожиданный оборот зимы

После необычно теплого декабря, когда температура в центральной России и Санкт-Петербурге достигала плюс 5-6 градусов, январь вернет холод, но не в таких крайних проявлениях, к которым привыкли россияне. Ожидается, что морозы будут умеренными, без экстремальных показателей в минус 20-30 градусов, которые типичны для этого времени года.

Рекордные осадки

Однако главной особенностью погоды в январе станут аномальные осадки. Синоптики прогнозируют, что снегопады будут идти почти ежедневно, особенно активно в Москве и других городах европейской части страны. Наиболее сильные снегопады ожидаются 8, 14 и 24 января, когда высота сугробов может достигнуть рекордных значений.

Подготовка к экстремальной зиме

Эти предстоящие погодные условия требуют особой подготовки как от муниципальных служб, так и от граждан. Важно обеспечить надлежащее функционирование всех служб жизнеобеспечения и транспортных систем, а также призвать жителей к осторожности и планированию дополнительного времени для перемещений в эти дни.

Взгляд в будущее

Эксперты предупреждают, что такие изменения в погодных условиях могут стать новой нормой из-за изменения климата. Необходимо учитывать эти факторы в долгосрочном планировании и стратегиях адаптации, сообщает primpress.ru.