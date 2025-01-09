Инфляция бьет по всем: в России опять хотят изменить пенсионный возраст

Анатолий Никитин, депутат Московской областной думы, выдвинул предложение о кардинальном пересмотре пенсионной системы России.

Эта инициатива основана на наблюдении за снижением средней продолжительности жизни граждан страны, что, по мнению Никитина, подрывает актуальность текущей пенсионной реформы, предусматривающей постепенное повышение пенсионного возраста.

Контекст реформы и предложения Никитина

В 2018 году Россия начала реализацию реформы, направленной на постепенное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году.

Однако, как отмечает Никитин, данные последних лет показывают, что продолжительность жизни в стране сократилась: для мужчин на два года, для женщин — на четыре месяца. Эти изменения заставляют задуматься о целесообразности дальнейшего увеличения возраста выхода на пенсию.

Проблемы текущей ситуации

Помимо демографических изменений, Никитин подчеркивает экономические трудности, с которыми сталкиваются пенсионеры, особенно в свете инфляции, превысившей уровень индексации пенсий (7,3%). Это делает жизнь пенсионеров еще более уязвимой и требует немедленного пересмотра подходов к пенсионной политике.

Предложенные изменения

Никитин предлагает возврат к более раннему возрасту выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он аргументирует это не только изменениями в продолжительности жизни, но и необходимостью облегчения экономического давления на старшее поколение, что может способствовать более гармоничному социальному развитию.

Реакция и последствия предложения

Инициатива вызвала широкие обсуждения среди политиков, экспертов и общественности, подчеркивая сложность и многогранность проблемы. Власти стоят перед сложным выбором: продолжить реализацию начатой реформы или же принять кардинальные меры, предложенные Никитином, которые могут значительно улучшить жизнь многих граждан.

Предложение Анатолия Никитина о снижении пенсионного возраста ставит перед обществом и властями вопрос о балансе между экономической необходимостью и социальной справедливостью.

Эта инициатива не только поднимает важные вопросы о будущем пенсионной системы, но и вызывает к активному диалогу о лучших путях развития для России в условиях демографических и экономических вызовов, сообщает pg21.ru.