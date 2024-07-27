Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Пенсионерам готовят большой сюрприз c 1 августа

С августа текущего года в России вступают в силу существенные изменения в системе начисления пенсий, которые коснутся многих пенсионеров. По информации от пенсионного эксперта Сергея Власова, произойдет отказ от традиционной индексации пенсий в пользу новой системы периодического пересмотра пенсий, сообщает primpress.

Эти изменения затрагивают прежде всего пенсионеров, принявших статус самозанятых. Становление самозанятым среди пожилых людей набирает популярность, особенно среди тех, кто предлагает аренду недвижимости или частные услуги, включая обучение.

Пенсионеры, выбравшие самозанятость, могут ожидать различные преимущества. Те, кто продолжает работать, в скором времени смогут воспользоваться возобновлением индексации пенсий, что начнется с начала следующего года. Самозанятые же пенсионеры будут пользоваться преимуществами раннего повышения пенсий благодаря новой системе пересмотра.

Важно отметить, что пенсионеры, которые добровольно уплачивают страховые взносы, не будут подвергаться годовой индексации. Вместо этого их пенсии будут пересчитываться каждый август на основании сумм взносов, поступивших в Пенсионный фонд России за предыдущий год.

Эти реформы предназначены для стимулирования продолжения трудовой деятельности среди пенсионеров и облегчения их адаптации к экономическим изменениям, обеспечивая более гибкие условия для включения в современную экономическую среду.