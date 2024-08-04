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· 16+ · Полина Модестова

Индексации не будет, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет большой сюрприз c 1 августа

Изменения намечаются в российской пенсионной си...

darminaopel.ru

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Изменения намечаются в российской пенсионной системе, прежде всего касаясь пенсионеров с статусом самозанятых. Согласно эксперту по пенсионным вопросам Сергею Власову, с августа текущего года процесс индексации пенсий будет заменен на механизм ежегодного пересмотра.

Самозанятость становится все более предпочтительной формой занятости среди пенсионеров, особенно тех, кто занимается арендой недвижимости или предоставлением частных образовательных услуг. Этот статус не только сокращает налоговое бремя, но и позволяет более гибко корректировать размер пенсионных выплат

Вслед за изменениями, трудящиеся пенсионеры могут ожидать возврата индексации в следующем году, в то время как самозанятые пенсионеры получат возможность для более раннего увеличения пенсионных выплат.

Новая политика также предусматривает, что пенсионеры, добровольно уплачивающие страховые взносы, не получат автоматическую индексацию. Вместо этого их пенсии будут пересчитываться каждый август на основе взносов, поступивших в Пенсионный фонд за прошлый год.

Эти изменения подчеркивают адаптацию пенсионной системы к текущим экономическим условиям, давая активным пенсионерам возможности влиять на размер своих будущих выплат. Однако для максимальной пользы от нововведений, пенсионеры должны быть хорошо осведомлены о предстоящих изменениях, чтобы эффективно настроить свои финансовые стратегии

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