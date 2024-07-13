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Их могут демобилизовать с СВО: в Госдуме РФ озвучили возможность вернуть мобилизованных домой

В Госдуме Российской Федерации рассматривается законопроект, который может значительно изменить жизнь мобилизованных военнослужащих с многодетными семьями

molva33.ru

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В Госдуме Российской Федерации рассматривается законопроект, который может значительно изменить жизнь мобилизованных военнослужащих с многодетными семьями. Это предложение предусматривает внесение поправок в законодательство о воинской обязанности и предоставляет право на досрочное завершение службы солдатам, чьи семьи получили статус многодетной в течение года после их призыва.

Инициатива направлена на поддержку семейных ценностей и создание условий для быстрого возвращения военнослужащих к семейной жизни в случае изменения их семейного статуса. Предложение включает в себя новую статью в действующем законе, которая позволит многодетным военнослужащим вернуться домой раньше установленного срока. Это не только укрепляет социальную поддержку для многодетных семей, но и способствует политике населения, поднимая моральный дух и улучшая условия службы солдат.


Законопроект является частью широкой стратегии государства по укреплению социальной поддержки для многодетных семей и стимулированию политики населения. Эти изменения предполагают, что государство не только признает важность и ценность семейных обязательств военнослужащих, но и стремится обеспечить благополучие и стабильность их семей.

Принятие этого законопроекта может стать значимым шагом в облегчении бремени службы для многодетных военнослужащих, позволяя им больше времени проводить с семьей. Это решение отражает глубокое стремление государства поддерживать семейные ценности и укреплять социальную поддержку на всех уровнях общественной жизни, подчеркивая при этом ключевую роль, которую играют семейные узы в общественном благополучии и стабильности.

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