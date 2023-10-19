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Хуже, чем коронавирус: в России прогнозируют тридемию

Хуже, чем коронавирус: в России прогнозируют тридемию

sakhaparliament.ru

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Российские врачи готовятся к стремительному повышению числа заболевших граждан в 2023 и 2024 году. Согласно прогнозам медиков, заболевания будут увеличиваться в трех направлениях. Поэтому россиянам необходимо серьёзно готовиться к новой вирусной действительности, сообщает PRIMPRESS.

В ближайшее время в Российской Федерации наступит тройная эпидемия, а именно, рост заболевших вирусами гриппа, сезонными вирусами и коронавирусом, предполагают врачи.

Симптомы вышеназванных болезней очень похожи друг на друга, в связи с этим медикам довольно трудно ставить точный диагноз. Более того, у людей с сезонными вирусами и вирусами гриппа, а также с COVID-19 могут обостриться хронические заболевания, и присоединиться бактериальные инфекции. Однако российские врачи приготовились к неблагоприятному периоду массовых заболеваний, заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России Елена Эсауленко.

Согласно словам эксперта, коронавирус в сравнении с началом пандемии перестал быть настолько опасным и переносится не в такой тяжелой форме. Тем не менее стоит быть осторожными, так как с течением времени появляются новые штаммы, что делает COVID-19 более заразным.

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