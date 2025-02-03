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Хотел взорвать всю школу: новые подробности трагедии в Казани, где Галявиев расстрелял школьников

Во время расследования трагедии, произошедшей 1...

dzen.ru

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Во время расследования трагедии, произошедшей 11 мая 2021 года в казанской гимназии No175, выявлены ужасающие подробности подготовки преступления.

Как сообщает Kazanfirst, в судебных материалах, связанных с делом Ильназа Галявиева, осужденного за убийство девяти человек и приговоренного к пожизненному заключению, указано, что преступник планировал осуществить взрыв, который мог бы полностью разрушить здание учебного заведения.

Согласно материалам дела, Галявиев несколько раз проводил тестирование самодельных взрывных устройств в различных местах, прежде чем приступить к нападению на школу. Он рассчитывал, что взрывная волна уничтожит не только стены и перекрытия, но и другие ключевые конструктивные элементы здания, что приведет к его полному разрушению.

«Обвиняемый рассчитывал на такой взрыв, который уничтожит все конструкции здания, приведя к его полному уничтожению», — уточняется в показаниях Галявиева, представленных в судебных актах.

11 мая 2021 года Галявиев, 19 лет, устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии, в результате чего погибли семь учеников и два педагога, а 24 человека получили ранения. Следствие установило, что преступник был под влиянием радикальных интернет-субкультур. В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана вынес решение о его пожизненном заключении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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