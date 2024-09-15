Химическая отрава в красивой бутылке, вызывающая рак: Роскачество выявило худшую марку растительного масла

В последнем исследовании Роскачества о качестве подсолнечного масла, которое стало неотъемлемой частью диеты более 90% россиян, были выявлены бренды, использование которых может нести потенциальный риск для здоровья. Под микроскопом экспертов оказались продукты 65 торговых марок, среди которых большинство соответствовало установленным стандартам. Однако не всё так безоблачно.

Специальное внимание ученых привлекло рафинированное масло торговой марки «Затея», в котором было обнаружено повышенное содержание глицидола — вещества, классифицированного Международным агентством по изучению рака как потенциальный канцероген еще в 2000 году.

С начала 2025 года наличие глицидола в растительном масле будет квалифицироваться как нарушение производственных стандартов, что делает продукцию марки «Затея» особенно опасной для потребления уже сегодня. Роскачество настоятельно рекомендует избегать покупки данной марки масла и обращать внимание на состав продукта при выборе.

Как избежать риска?

Внимательно читайте этикетки: всегда проверяйте состав продукта перед покупкой, особенно наличие потенциально опасных компонентов. Изучайте рейтинги и отзывы: ознакомьтесь с рейтингами качества и безопасности продуктов, которые публикуются организациями, такими как Роскачество. Выбирайте проверенные бренды: отдавайте предпочтение торговым маркам с хорошей репутацией и положительными отзывами потребителей. Следите за новостями: регулярно обновляйте свои знания о качестве продуктов, следите за актуальной информацией от надежных источников.

Информированность и бдительность потребителей — ключ к здоровому питанию. Учитывая текущую ситуацию, важно не только следить за инновациями в продовольственной индустрии, но и за предостережениями от органов контроля качества.