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Химия в красивой упаковке: названы марки кофе, которые полетели в черный список

Свежее исследование Росконтроля рекомендует рос...

teacoffeepoint.ru

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В России растворимый кофе остаётся популярным выбором для утреннего напитка, но не вся продукция на рынке заслуживает доверия.

Недавнее исследование Росконтроля выявило, что потребители должны быть более внимательными при выборе этого продукта, чтобы избежать некачественной продукции.

Основные выводы исследования

  • Выявление лучших производителей: Исследование показало, что не все бренды соответствуют ожиданиям по качеству и безопасности. Например, Monarch и Jardin отличились чистотой состава и насыщенностью аромата, в то время как «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ» получили высокие оценки за соответствие мировым стандартам качества и традиции вкуса.
  • Предостережение от подделок: Некоторые продукты, особенно в категории «три в одном», содержат искусственные добавки и минимальное количество натурального кофеина, что может представлять риск для здоровья.
  • Рекомендации для осознанного выбора: Росконтроль советует потребителям проверять состав на упаковке, избегать слишком дешёвых предложений, выбирать проверенные бренды и обращать внимание на герметичность упаковки.

Важность осознанного выбора растворимого кофе в России не может быть переоценена. Следуя рекомендациям экспертов, можно не только наслаждаться настоящим вкусом кофе, но и обеспечить себе безопасность.

Понимание того, что качественный продукт часто стоит дороже, поможет избежать нежелательных последствий для здоровья и насладиться каждым глотком вашего утреннего напитка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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