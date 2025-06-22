Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который под конец июня ждёт страшная участь

Представители знака Рыб, которым управляет Непт...

horoscopes.rambler.ru

Подписаться на Дзен.канал

В конце июня Рыбы столкнутся с трудностями: астролог предсказывает проблемы со здоровьем

Представители знака Рыб, которым управляет Нептун, могут пережить непростой период в конце июня. Согласно астрологу Тамаре Глоби, на её YouTube-канале, после периода удачи и стабильности на этот раз Рыбы столкнутся с трудностями, особенно в вопросах здоровья.

Трудности могут затмить жизнь, однако, по словам Глобой, главное — не терять самообладания и сосредоточиться на личных делах и саморазвитии. Особенно важно обратить внимание на творческие начинания и дела, связанные с детьми.

«Ваши близкие окажут поддержку, однако будьте внимательны. Некоторые из них могут оказаться ненадежными в финансовых вопросах или даже попытаются обмануть», — предупредила астролог.

По её прогнозу, ключевые события могут случиться в третьей декаде месяца, и важно быть готовыми к возможным неприятностям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка назвал два главных условия для попадания в рай

Новости Татарстана

день назад

В Казани обсудили вопросы медобеспечения для участников спецоперации и их семей

как выглядят новорожденные клопы

Не у нас

день назад

Охлаждение улучшает питательные свойства белого риса, овса и картофеля

Интересное в Казани

3 дня назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

поиск музыкантов казань в Казани

Не у нас

день назад

Врачи нашли пациентку с уникальной группой крови, ранее неизвестной науке

Лонгриды

день назад

Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные богатства Татарстана

Не у нас

день назад

«Т1» и МГИМО создают систему оценки научного потенциала вуза

Не у нас

10 часов назад

Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Петров пост без напряжения
Новости Татарстана
10 часов назад

Клубника в Татарстане созрела раньше срока и дала двойной урожай

В Татарстане клубника и земляника поспели раньш...

Новости Татарстана

10 часов назад

Инспекторы в Татарстане проверили свыше 170 тысяч гектаров земли за пять месяцев

Не у нас

10 часов назад

Россияне сталкиваются с ростом инфекций из-за отказа от вакцинации

Не у нас

10 часов назад

Британия начнёт обязательное генетическое тестирование новорождённых

Не у нас

10 часов назад

Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Петров пост без напряжения
Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные...
Лонгриды
день назад

Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные богатства Татарстана

Не у нас

10 часов назад

Белки крови помогают точнее определить биологический возраст человека

Не у нас

10 часов назад

Учёные рассказали, какие способности появятся у людей к 2030 году

Не у нас

23 часа назад

Священник объяснил, почему нельзя читать «запретные молитвы»
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Свадьба мечты — не за миллион: подборка мест Казани для стильного торжества со скидками