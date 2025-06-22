Гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который под конец июня ждёт страшная участь

В конце июня Рыбы столкнутся с трудностями: астролог предсказывает проблемы со здоровьем

Представители знака Рыб, которым управляет Нептун, могут пережить непростой период в конце июня. Согласно астрологу Тамаре Глоби, на её YouTube-канале, после периода удачи и стабильности на этот раз Рыбы столкнутся с трудностями, особенно в вопросах здоровья.

Трудности могут затмить жизнь, однако, по словам Глобой, главное — не терять самообладания и сосредоточиться на личных делах и саморазвитии. Особенно важно обратить внимание на творческие начинания и дела, связанные с детьми.

«Ваши близкие окажут поддержку, однако будьте внимательны. Некоторые из них могут оказаться ненадежными в финансовых вопросах или даже попытаются обмануть», — предупредила астролог.

По её прогнозу, ключевые события могут случиться в третьей декаде месяца, и важно быть готовыми к возможным неприятностям.