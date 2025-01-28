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Граждан ожидает «облом» на 8 марта и отмена выходных: новая информация по календарю в 2025 году

В 2025 году россиян ждут приятные изменения в р...

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В 2025 году россиян ждут приятные изменения в расписании праздничных выходных. Несмотря на то, что такие даты, как 23 февраля и 8 марта, совпадают с субботой и воскресеньем, правительство РФ внесло коррективы, предоставив гражданам три дополнительных периода для отдыха.

Когда и как отдыхать?

  • Выходной, приуроченный к 23 февраля, переносится на 8 мая. Благодаря этому можно будет отдохнуть сразу дважды: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
  • Праздничный день, связанный с 8 марта, переносится на 13 июня, что делает возможным долгий отдых с 12 по 15 июня.

Эти изменения позволят жителям страны более эффективно планировать свой досуг: организовать путешествия, уделить время близким или просто насладиться дополнительными выходными весной и летом.

Работа в праздничные дни: важные моменты

Трудовая деятельность в официальные праздничные даты имеет свои особенности. Согласно Трудовому кодексу РФ, такая работа оплачивается в двойном размере. Однако сотрудник вправе заменить эту оплату дополнительным выходным днем. Этот нюанс особенно важен при планировании рабочего графика или отпуска.

Таким образом, 2025 год обещает стать комфортным для тех, кто ценит длительные периоды отдыха и возможность заранее распланировать своё время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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