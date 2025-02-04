Грядёт жара, какой не было: Роман Вильфанд предупредил об опасных рекордах 2025-го

Начавшийся 2025 год имеет все шансы стать одним из самых жарких в истории наблюдений. Однако окончательные данные метеорологи смогут уточнить только ближе к середине года.

Будет ли 2025 год рекордным по жаре?

По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, существует вероятность, что текущий год войдёт в топ-5 самых жарких, а некоторые прогнозы даже предполагают, что он может занять второе место. Однако эксперт призывает не делать поспешных выводов:

«Прогноз пока предварительный, он будет уточняться к середине года, поэтому воспринимать его как окончательный пока не стоит», — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Чем грозит аномальная жара?

Повышенные температуры несут риск для здоровья населения, а также увеличивают вероятность лесных и торфяных пожаров. Если прогнозы оправдаются, Россию может ожидать сложный сезон природных катаклизмов, что особенно тревожит экологов и специалистов в сфере чрезвычайных ситуаций.

Смена климатических явлений: Эль-Ниньо уходит, Ла-Нинья приходит

Ученые связывают необычно теплую зиму с феноменом Эль-Ниньо, который с мая 2023 по апрель 2024 года провоцировал повышение температуры воды в Тихом океане, что, в свою очередь, повлияло на климат по всему миру. Однако его действие постепенно ослабевает, уступая место Ла-Нинье — обратному явлению, способствующему понижению температуры океана и потенциально ведущему к более прохладной погоде.

Однако Вильфанд отмечает, что Ла-Нинья продлится недолго, и уже в апреле климатическая система войдет в нейтральную фазу. При этом возвращение Эль-Ниньо в 2025 году не прогнозируется, что даёт основания ожидать умеренно прохладное лето.

Какой будет зима: возможны резкие перепады

Несмотря на мягкую первую половину зимы, февраль может резко изменить погодную картину. По прогнозам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в европейской части России температуры могут опуститься до –15 °C, а зима вернётся неожиданно резко и сурово.

Эксперт Александр Шувалов из прогностического центра «Метео» подтверждает эту тенденцию, прогнозируя волны похолоданий, сопровождающиеся снегопадами.

Весенняя аномалия: что беспокоит аграриев?

Из-за необычайно теплой зимы в ряде регионов страны наблюдается недостаток снежного покрова. Это может привести к низкому уровню влаги в почве к началу апреля, что особенно беспокоит представителей аграрного сектора. Однако Вильфанд уверен, что серьезных последствий для посевной кампании это не вызовет.

Климатические изменения продолжают удивлять даже опытных метеорологов. 2025 год может стать одним из самых жарких в истории, но окончательные выводы можно будет сделать позже. Россиянам же стоит готовиться к переменчивой погоде, возможным аномалиям весной и вероятным климатическим сюрпризам в летний период.

