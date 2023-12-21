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Готовьтесь к тихому ужасу с 22 декабря: синоптики сказали, что начнется в пятницу

Готовьтесь к тихому ужасу с 22 декабря: синоптики сказали, что начнется в пятницу

polymerh.ru

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Согласно прогнозу погоды, уже в пятницу 22 декабря начнется очередной климатический кошмар, который станет причиной образования опасных условий на улицах многих российских городов, сообщили в PRIMPRESS.

В настоящее время в большинстве регионов Центральной России стоит плюсовая температура, однако к выходным ситуация изменится, и на данные территории вернется минус. Весь растаявший снег превратится в ледяные покровы на улицах городов, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют водителям и пешеходам быть крайне внимательными и осторожными.

Метеорологи сообщили, что в пятницу в регионах Урала и Сибири будет стоять плюсовая температура, сопровождаемая мокрым снегом и дождями, а уже в субботу столбики термометров резко упадут до 4 градусов ниже нуля, что станет причиной преобразования мокрой снежной каши на дорогах и тротуарах в лед. А в воскресенье на данных территориях страны начнутся сильные снегопады.

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