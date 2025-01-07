Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

«Гораздо хуже роста цен»: прямо с 1 января штраф 800 рублей за радиаторы отопления

Многие жильцы стремятся обновить старые радиато...

Подписаться в Telegram

Многие жильцы стремятся обновить старые радиаторы в своих квартирах, однако не все знают, что подобные изменения требуют обязательного согласования с местными властями. Внесение изменений в инженерные сети многоквартирного дома может повлиять на работу всей отопительной системы. Неправильная установка новых батарей способна привести к протечкам и повреждению имущества соседей. Какие риски возникают при отсутствии разрешения?

Штрафные санкции: Незаконная замена радиаторов может повлечь наложение штрафа, начиная от 800 рублей.

Возмещение ущерба: В случае аварии из-за некорректного монтажа владелец квартиры обязан будет возместить убытки соседям и восстановить отопительную систему.

Как избежать неприятностей?

Оформление документов: Обратитесь в местные органы власти для получения официального разрешения на замену радиаторов.

Квалифицированный монтаж: Доверьте установку новых батарей профессионалам, которые соблюдают все технические нормы и стандарты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Умер экс-директор Казгоржилхоза Александр Горнак

Интересное в Казани

день назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты

можно москитную сетку прикрепить на вытяжку чтобы не попадали тараканы

Лонгриды

день назад

Топ-5 мифов о здоровье: что нужно знать, чтобы жить долго

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

занятия танцами для детей от 4 лет в Москве

Новости Казани

день назад

Из-за гололеда в Казани автомобиль перевернулся колёсами вверх

Новости Казани

день назад

Казанцев пригласили на поиски пропавшего казанского дракона

Новости Казани

13 часов назад

2 драки произошли в 1 периоде матча между казанским «Ак Барсом» и «Авангардом»

Новости Казани

15 часов назад

Жителей Казани стали предупреждать, что подвал в доме непригоден для укрытия

Новости Татарстана

день назад

Дорога к Раифе вновь перегружена из-за пробок
Новости Казани
19 часов назад

Каток на «Черном озере» в Казани возобновил свою работу

Территория будет работать 6 и 7 января

Новости Татарстана

14 часов назад

Психолог из Набережных Челнов: как появился синдром «слабых родителей»

Новости Татарстана

15 часов назад

В районе Раифского монастыря зафиксирована серьезная пробка

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане позаботятся о безопасности людей в храмах

Новости Татарстана

18 часов назад

Республика Татарстан экспортировала сельхозпродукции на 430,9 млн долларов
Жителям Татарстана рассказали, как пережить пик...
Новости Татарстана
15 часов назад

Жителям Татарстана рассказали, как пережить пик заболеваемости

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 25-летний алководитель совершил ДТП и скрылся

Новости Казани

20 часов назад

Работа общественного транспорта 7 января в Казани

Новости Татарстана

21 час назад

В Нижнекамске пройдет бал-маскарад на хоккейном матче
Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из м...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой