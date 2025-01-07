«Гораздо хуже роста цен»: прямо с 1 января штраф 800 рублей за радиаторы отопления

Многие жильцы стремятся обновить старые радиаторы в своих квартирах, однако не все знают, что подобные изменения требуют обязательного согласования с местными властями. Внесение изменений в инженерные сети многоквартирного дома может повлиять на работу всей отопительной системы. Неправильная установка новых батарей способна привести к протечкам и повреждению имущества соседей. Какие риски возникают при отсутствии разрешения?

Штрафные санкции: Незаконная замена радиаторов может повлечь наложение штрафа, начиная от 800 рублей.

Возмещение ущерба: В случае аварии из-за некорректного монтажа владелец квартиры обязан будет возместить убытки соседям и восстановить отопительную систему.

Как избежать неприятностей?

Оформление документов: Обратитесь в местные органы власти для получения официального разрешения на замену радиаторов.

Квалифицированный монтаж: Доверьте установку новых батарей профессионалам, которые соблюдают все технические нормы и стандарты.