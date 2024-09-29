Google в России все? Корпорация ввела очередной запрет для всех россиян

В последнее время пользователи из России столкнулись с неожиданными трудностями при регистрации новых аккаунтов Google. Система отказывается принимать российские телефонные номера, выдавая ошибку о невозможности использовать эти номера для подтверждения аккаунтов. Это нововведение затрудняет доступ к важным сервисам Google, включая Google Play, необходимый для функционирования Android-устройств.

Ситуация обострилась после того, как эксперты Министерства цифрового развития России и ряд пользователей сообщили о проблеме. Отсутствие официального объяснения от Google усиливает неопределенность, поскольку компания до сих пор не выпустила заявлений относительно этого изменения.

Сотрудник CNews лично убедился в проблеме, попытавшись создать новый аккаунт с использованием двух разных российских номеров. В обоих случаях процесс регистрации завершился ошибкой, указывая на то, что номера не могут быть использованы для подтверждения аккаунта.

Это изменение может иметь значительные последствия для россиян, особенно при покупке новых Android-устройств, которые требуют Google-аккаунта для полноценной работы. Российские операторы связи также отметили уменьшение количества SMS-сообщений от Google, что подтверждает изменения в политике компании.

На данный момент российские пользователи, уже имеющие аккаунты, не столкнулись с деактивацией, и их профили продолжают функционировать нормально. Однако неясность текущей ситуации и потенциальные ограничения на создание новых аккаунтов создают неудобства и могут способствовать усилению напряженности в отношениях между российскими пользователями и американской технологической корпорацией.

Минцифры рекомендует пользователям делать резервные копии данных через Google Takeout, чтобы сохранить важную информацию вне зависимости от дальнейших действий Google. Этот случай подчеркивает растущую политизацию технологической индустрии и возможное влияние международных санкций на обычных пользователей, пишет cnews.ru.