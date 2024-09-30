Google в России все? Корпорация ввела новый запрет для всех россиян

Google ввел ограничения для россиян на создание новых аккаунтов Gmail, что стало серьезным ударом для пользователей Android в России. Теперь при попытке зарегистрировать новый аккаунт с использованием российских номеров телефонов система выдает ошибку, не позволяя завершить процесс регистрации.

Внезапные Изменения без Объяснений

Эксперты Минцифры первыми заметили эту проблему, когда российские номера телефонов стали неприемлемыми для подтверждения новых аккаунтов Google. Это изменение не было официально анонсировано, что вызвало недоумение и беспокойство среди пользователей. Известно, что важность Gmail-аккаунтов для работы сервисов Google на Android-устройствах делает эту проблему особенно актуальной.

Реакция и Действия Минцифры

Минцифра подтвердила, что количество SMS-сообщений, отправляемых компанией Google российским пользователям, существенно сократилось. Это изменение коснулось и подтверждения вторым фактором авторизации для уже созданных аккаунтов, хотя пока эта функция остается доступной. Несмотря на отсутствие официальных комментариев от Google, это событие может иметь долгосрочные последствия для российских пользователей.

Предыдущие Прецеденты и Новые Меры

Это не первый случай, когда Google вводит ограничения для российских пользователей. Ранее, в сентябре 2024 года, уже были зафиксированы проблемы с подтверждением подлинности аккаунтов через российские номера телефона, но тогда блокировка была временной. Однако текущие изменения кажутся более серьезными и могут указывать на новую стратегию Google в отношении российского рынка.

Рекомендации для Пользователей

В свете этих изменений Минцифра рекомендует всем владельцам Android-устройств сделать резервные копии важных данных через Google Takeout для сохранения доступа к своим фотографиям, документам и другой важной информации.

Заключение

Ограничения на создание новых Gmail-аккаунтов для россиян могут серьезно повлиять на удобство использования Android-устройств и доступ к сервисам Google. Отсутствие официальной информации и прозрачности со стороны интернет-гиганта только усиливает неопределенность ситуации. Российские пользователи и государственные органы остаются в ожидании разъяснений и возможных решений проблемы, пишет cnews.ru.