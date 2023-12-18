Глава Минсельхоза сделал важное заявление: стало известно, когда подешевеют яйца

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал россиянам, когда стоимость яиц в нашей стране снизится, сообщает портал ria.ru.

Согласно заявлению Патрушева, в ближайшее время в России завершится процесс снятия импортных пошлин с яиц, которые привозятся из-за рубежа. В связи с этим яйца, которые скоро прибудут в РФ из Азербайджана и Турции будут дешевле.

Вместе с тем глава Минсельхоза заявил, что яйца являются сезонным продуктом, поэтому в настоящее время цена на них растет, однако уже после Нового года стоимость продукта начнет снижаться.

Президент Российской Федерации объяснил рост стоимости яиц тем, что сейчас на них резко повысился спрос, однако производство увеличено не было, вместе с тем власти вовремя не открыли импорт.

Таким образом, снятие импортных пошлин с ввозимых яиц позволит улучшить ситуацию на рынке и снизить цены на этот продукт. А также Правительство и Минсельхоз принимают меры для наращивания производства и расширения торговли яйцами, чтобы обеспечить стабильное предложение и улучшить доступность этого продукта для потребителей.