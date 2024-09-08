Гарик Харламов появился на красной дорожке с мамой и молодой женой

Недавно в кинотеатре "Москва" состоялось торжественное открытие новой романтической комедии "Любовь зла", привлекшее множество звезд шоу-бизнеса. В центре внимания вечера была Катерина Ковальчук, звезда киноленты, которая прибыла на мероприятие вместе со своим супругом, Гариком Харламовым. Это первое публичное появление пары после их заметной свадьбы в августе 2024 года.

Мероприятие стало настоящим семейным вечером, ведь на премьеру пришла и Наталья Игоревна, мать Гарика Харламова. Она с энтузиазмом поддержала свою невестку, с радостью позируя вместе с ней для фотографий. Обе дамы предпочли элегантные мини-платья для этого особенного вечера, с Катериной, дополнившей свой наряд ярким красным блейзером.

Не менее элегантной была и Ирина Безрукова, которая ослепила всех своим выбором наряда в нежных бежевых тонах, идеально подходящих для начала осени. Ирина сделала ставку на комфорт, отдав предпочтение мюлям Birkenstock вместо традиционных каблуков.

"Любовь зла" обещает стать одним из кассовых хитов осеннего киносезона и будет доступна для широкой аудитории в кинотеатрах по всей стране с 12 сентября. В фильме также приняли участие известные актеры Никита Кологривый, Анна Ардова и Ольга Турчак, что делает его многообещающим событием для всех любителей кино.