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Гарь на сковороде смоется сама: метод «два стакана» для всех хозяек

Гарь на сковороде смоется сама: метод «два стакана» для всех хозяек

mebel-gu.ru

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Каждая из хозяек сталкивалась с тем, что на ее сковородах образовывался слой жирового нагара, с которым справиться обычными моющими средствами невозможно. Однако существует очень простой и доступный метод борьбы с этой неприятностью.

Метод «два стакана» — это эффективный способ избавления от нагара и жира на сковородке, который основан на использовании двух простых ингредиентов: соды и уксуса.

Вот как его применять:

  • Подготовьте средства: Понадобятся два стакана. Наполните один стакан водой до половины, а второй стакан наполните водой почти до верха.
  • Добавьте уксус: В стакан с водой до половины добавьте около столовой ложки уксуса.
  • Погрузите сковороду: Поместите грязную сковороду в стакан с уксусной водой так, чтобы она полностью погрузилась.
  • Доведение до кипения: Поставьте стакан с сковородой и уксусом на огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и кипятите в течение 10-15 минут.
  • Промойте: После кипячения выньте сковороду из уксусной воды и тщательно промойте ее под проточной водой.
  • Используйте соду: Теперь погрузите сковороду в стакан с водой почти до верха и добавьте около столовой ложки соды.
  • Доведение до кипения: Поставьте стакан с сковородой и содой на огонь и доведите до кипения. Кипятите около 10-15 минут.
  • Промойте снова: После этого тщательно промойте сковороду под проточной водой.

Этот метод отлично подходит для очистки сковородок от нагара и жира, делая их чистыми и пригодными для использования. Он особенно эффективен при регулярном применении и позволяет сохранить сковороду в отличном состоянии на долгое время.

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