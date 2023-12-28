Гадость с пузырьками: Роскачество назвало шампанское, которое не стоит покупать

Российская система качества в преддверии новогодних праздников провела проверку незаменимого на каждом праздничном столе напитка, шампанского, и, к сожалению, обнаружило, что в некоторых образцах есть серьезные нарушения, пишет progorodsamara.

В черный список не рекомендованных вин попали следующие торговые бренды:

"Цимлянские вина" (полусладкое игристое) - обнаружены признаки состарившегося напитка;

"Дербентское" (брют) - выявлена окисленность и лекарственные оттенки во вкусе аромате.

Все несоответствия стандартам, которые были найдены в вышеперечисленных винах, становятся причиной плохих и неприятных вкуса и аромата алкогольного напитка, поэтому, чтобы не разочароваться в новогоднюю ночь, лучше такие вина не покупать.