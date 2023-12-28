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Гадость с пузырьками: Роскачество назвало шампанское, которое не стоит покупать

Гадость с пузырьками: Роскачество назвало шампанское, которое не стоит покупать

novyefoto.ru

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Российская система качества в преддверии новогодних праздников провела проверку незаменимого на каждом праздничном столе напитка, шампанского, и, к сожалению, обнаружило, что в некоторых образцах есть серьезные нарушения, пишет progorodsamara.

В черный список не рекомендованных вин попали следующие торговые бренды:

  • "Цимлянские вина" (полусладкое игристое) - обнаружены признаки состарившегося напитка;
  • "Дербентское" (брют) - выявлена окисленность и лекарственные оттенки во вкусе аромате.

Все несоответствия стандартам, которые были найдены в вышеперечисленных винах, становятся причиной плохих и неприятных вкуса и аромата алкогольного напитка, поэтому, чтобы не разочароваться в новогоднюю ночь, лучше такие вина не покупать.

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