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Гадость с пузырьками: Роскачество назвало шампанское, которое лучше не покупать

Гадость с пузырьками: Роскачество назвало шампанское, которое лучше не покупать

welcomvolunteer.ru

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Специалисты Российской системы качества назвали вина, которые производятся отечественными брендами, но, к сожалению, не соответствуют нормам качества и безопасности пишет progorodsamara.

Согласно итогам исследования Роскачества, худшими российскими винами оказались спиртные напитки, производимые марками "Цимлянские вина" и "Дербентское", так как в данных образцах были выявлены состарившесть, окисленность, превышающие нормы, а также добавление лекарственных ингредиентов. Все перечисленные нарушение портят вкус алкогольного напитка.

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