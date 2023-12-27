Гадость с пузырьками: Роскачество назвало шампанское, которое лучше не покупать

Специалисты Российской системы качества назвали вина, которые производятся отечественными брендами, но, к сожалению, не соответствуют нормам качества и безопасности пишет progorodsamara.

Согласно итогам исследования Роскачества, худшими российскими винами оказались спиртные напитки, производимые марками "Цимлянские вина" и "Дербентское", так как в данных образцах были выявлены состарившесть, окисленность, превышающие нормы, а также добавление лекарственных ингредиентов. Все перечисленные нарушение портят вкус алкогольного напитка.