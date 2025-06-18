«Финал выглядит оптимистично»: синоптики рассказали о погоде в конце июня

Первая половина июня 2025 года не порадовала жителей Европейской части России жаркой погодой. Температура воздуха едва достигала климатической нормы, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в интервью радио Sputnik.

По его словам, вторая половина месяца также не принесет аномальной жары.

"Вторая половина июня, скорее всего, будет такой же дождливой, а температура в этот период окажется на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Дневные температуры будут колебаться около +17…+19 градусов, что необычно для этой поры года. Во вторник температура может подняться до 24 градусов, но вскоре снова снизится. В средней полосе температура редко превысит 20 градусов, а на юге температура в Краснодаре и Сочи будет колебаться в пределах 25 градусов", – отметил Шувалов.

По словам синоптика, настоящая летняя погода наступит не раньше конца июня.

"Полноценное лето, скорее всего, наступит в последние дни месяца, 28-30 июня, когда температура на юге может достичь +30…+32 градусов, а в центре Европейской части России температура будет постепенно приближаться к 30 градусам. Несмотря на пессимистичные прогнозы для второй половины месяца, конец июня обещает быть более тёплым", – заключил эксперт.

