Фильмы, снятые во время советской эпохи, до сих пор продолжают восхищать и удивлять зрителей своими глубокими и интересными сюжетами. Одним из таких фильмов является картина, которая приводит в печаль иностранцев, но в то же время очень сильно веселит россиян. В чем его загадка?

Кинокартина «Осенний марафон» (для лиц старше 12 лет) — это философская комедия, выпущенная на экраны в конце 1970-х годов. Зрители оценили фильм за его жизненную подачу и юмор. Однако международная аудитория воспринимала эту работу Георгия Данелии совершенно иначе, отмечает портал sevastopolmedia.

В своей книге «Извините, я иностранец» (для лиц старше 18 лет) английский переводчик Крэйг Эштон делится опытом и признается, что его друзья настойчиво рекомендовали ему посмотреть «Осенний марафон», уверенные, что история переводчика Андрея Бузыкина вызовет у него восторженные впечатления. Однако сам Эштон не смог найти в этом советском произведении аналогичного восторга, так как оно отличалось от американских комедий.

«Герои страдают вместе, оставаясь вместе, не в состоянии отказаться от своей беды. И это все равно комедия.» - описывает фильм Эштон.

Тем не менее, после просмотра «Осеннего марафона» до самого конца, Эштон осознал, что советские комедии насыщены метафорами и имеют неоднозначный подтекст, что делает их особенными в сравнении с европейскими или американскими аналогами.